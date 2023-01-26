Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Galatasaray'a dava

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı’nda oynatılan tüm müsabakalarda bilet satışlarından elde edilen gelirin yüzde 7’sinin kendisine ödenmesi için Galatasaray’a 250 bin liralık alacak davası açtı.

Akşam gazetesinin haberine göre; Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Kullanım hakkı Galatasaray'da olduğundan, davaya konu borçtan bizzat kulüp sorumludur” denildi.

"Şimdilik 250 bin lira..."

Açıklamada, "Bilet gelirlerinden elde edilen net hasılatın yüzde 7'si için şimdilik 250 bin liranın faiziyle birlikte kurumumuza ödenmesini talep ederiz” ifadeleri kullanıldı.