Göztepe, Antalyaspor'u 3 golle devirdi
Göztepe, Jahovic'in ve Ömer Şişmanoğlu'nun attığı gollerle Antalyaspor'u deplasmanda 2 farkla yendi.
Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Göztepe'nin golleri dakika 8 ve 19'da Jahovic'in, 90+1'de Ömer Şişmanoğlu'nun ayağından gelirken, Antalyaspor'un tek golünü 27. dakikada Maicon attı.
59. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Deniz Kadah'ın vuruşunda, kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Scarione'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
64. dakikada Celustka'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Eto'o'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'dan döndü. Dönen topa hamle yapan Eto'o'dan önce kaleci Beto, meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.
90. dakikada ani gelişen Göztepe atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Sabri Sarıoğlu'nun vuruşunda, top kaleci Boffin'de kaldı.
90+1. dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Castro'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Ömer Şişmanoğlu, sol çaprazda karşı karşıya kaldığı kaleci Boffin'in solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.
Karşılaşma, konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erd.
Kaynak: AA