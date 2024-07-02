Göztepe 'Süper Lig' hazırlıklarını İzmir'de sürdürüyor

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde hazırlıklarına 24 Haziran Pazartesi günü Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayan Göztepe, 10 Temmuz Çarşamba gününe kadar çalışmalarını İzmir’de sürdürecek.

Daha sonra kamp için Slovenya’nın Bled kentine gidecek sarı-kırmızılı ekip, 25 Temmuz Perşembe günü Türkiye’ye dönecek. İzmir temsilcisi sezon başlayana kadar çalışmalarına tesislerinde devam edecek.

Transfer çalışmaları

Göztepe, transferde Djalma Silva, Isaac Solet, Nazım Sangare ve Koray Günter'i kadrosuna dahil etti.

Geçen sezon takımda yer alan isimlerden Atınç Nukan, Fıratcan Üzüm, Yunus Emre Gedik, Turgay Gemicibaşı ve Tarkan Serbest'le yollarını ayıran İzmir temsilcisi, kadrosunda kiralık olarak bulunan Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'la da vedalaştı.

Sarı-kırmızılı ekip; İsmail Köybaşı, Anthony Dennis, Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan'ın sözleşmelerini ise uzattı.