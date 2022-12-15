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Göztepe, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta açılış maçında Göztepe, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

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Çaykur Didi Stadı'ndaki Çaykur Rizespor-Göztepe maçı saat 20.00'de başlayacak.

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden iki ekipten Göztepe, 18. haftaya 21 puan ve averajla 12. sırada girdi. Dış sahada son 3 maçında galip gelemeyen sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda sadece 1 puan aldı.

Lider Eyüpspor'un 8 puan gerisinde averajla 3. durumda bulunan Çaykur Rizespor'un 11 maçtır mağlubiyeti bulunmuyor.