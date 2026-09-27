GS Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak. İlk maçta Sporting Lizbon'a yenilen Aslan, Barcelona'dan puan ya da puanları koparmak istiyor. Mücadele iple çekilirken "Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıklaşıyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray - Barcelona maç 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.

11. karşılaşma

İki takım bugüne dek Avrupa'da 10 kez karşılaştılar. Barcelona 6 kez galip gelirken Galatasaray ise 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 müsabaka ise beraberlikle bitti.

Barcelona'nın 17 golüne Aslan 7 golle karşılık verdi.