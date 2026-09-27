GS Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları için bekleyiş sürüyor. Galatasaray da dünya devi Barcelona ile oynayacak. Taraftar bu maça odaklanırken "Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak. İlk maçta Sporting Lizbon'a yenilen Aslan, Barcelona'dan puan ya da puanları koparmak istiyor. Mücadele iple çekilirken "Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıklaşıyor.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Galatasaray - Barcelona maç 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.
11. karşılaşma
İki takım bugüne dek Avrupa'da 10 kez karşılaştılar. Barcelona 6 kez galip gelirken Galatasaray ise 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 müsabaka ise beraberlikle bitti.
Barcelona'nın 17 golüne Aslan 7 golle karşılık verdi.