Halil Umut Meler, EURO 2024'te Polonya-Avusturya maçını yönetecek
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Polonya ile Avusturya arasında oynanacak maçı yönetecek.
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Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Berlin Olimpiyat Stadı'nda 21 Haziran Cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak Polonya-Avusturya maçında düdük çalacak FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak.