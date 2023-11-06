Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'in sahasında Portekiz'in Braga takımı ile yapacağı maçı yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, İspanya'nın Real Madrid ile Portekiz'in Braga takımları arasında 8 Kasım 2023 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu müsabakasını yönetecek" dendi.

Buna göre İspanya’nın başkenti Madrid'deki Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak.