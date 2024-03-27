Halkbank 9. kez şampiyon oldu
AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Arkas Spor'u 3-1 yenen Halkbank, 9. şampiyonluğa ulaşarak kupayı en çok kazanan takım ünvanını korudu.
Türkiye Kupası'nı erkeklerde ilk kez 1991-1992 sezonunda kazanan başkent temsilcisi, 1992-1993, 1995-1996, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarında da ipi göğüsleyen taraf olmayı başardı. Halkbank, bu sezon da kupayı kazanarak, 9. şampiyonluğuna ulaştı.
Halkbank, 1991-1992 ve 1992-1993 sezonlarında iki kez, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da üç kez arka arkaya kupayı müzesine götürmüştü.
Geçen sezon da kupayı kazanan Halkbank tarihinde üçüncü kez, arka arkaya kupa kazanma başarısı gösterdi.
Kupa şampiyonlukları
1988-1989 Voleybol Sezonu: Sönmez Flament
1989-1990 Voleybol Sezonu: Eczacıbaşı
1990-1991 Voleybol Sezonu: Eczacıbaşı
1991-1992 Voleybol Sezonu: Halkbank
1992-1993 Voleybol Sezonu: Halkbank
1993-1994 Voleybol Sezonu: Netaş
1994-1995 Voleybol Sezonu: Eczacıbaşı
1995-1996 Voleybol Sezonu: Halkbank
1996-1997 Voleybol Sezonu: Netaş
1997-1998 Voleybol Sezonu: Netaş
1998-1999 Voleybol Sezonu: Netaş
1999-2000 Voleybol Sezonu: Arçelik
2000-2001 Voleybol Sezonu: Arçelik
2001-2002 Voleybol Sezonu: SSK
2002-2003 Voleybol Sezonu: SSK
2003-2004: Yapılmadı
2004-2005: Yapılmadı
2005-2006: Yapılmadı
2006-2007: Yapılmadı
2007-2008 Voleybol Sezonu: Fenerbahçe
2008-2009 Voleybol Sezonu: Arkas Spor
2009-2010 Voleybol Sezonu: Ziraat Bankası
2010-2011 Voleybol Sezonu: Arkas Spor
2011-2012 Voleybol Sezonu: Fenerbahçe Grundig
2012-2013 Voleybol Sezonu: Halkbank
2013-2014 Voleybol Sezonu: Halkbank
2014-2015 Voleybol Sezonu: Halkbank
2015-2016: Yapılmadı
2016-2017 Voleybol Sezonu: Fenerbahçe
2017-2018 Voleybol Sezonu: Halkbank
2018-2019 Voleybol Sezonu: Fenerbahçe
2019-2020 Voleybol Sezonu: Final Oynatılmadı
2020-2021 Voleybol Sezonu: Spor Toto
2021-2022 Voleybol Sezonu: Arkas Spor
2022-2023 Voleybol Sezonu: Halkbank