Hitit, Uçan Raketler’i Sakaryalı çocuk ve gençlerle buluşturdu

Havayolu teknolojisinde yerli yazılımla dünyaya hizmet ihraç eden Hitit, binlerce çocuk ve genci sporla buluşturduğu Uçan Raketler sosyal sorumluluk projesini şimdi de Sakarya’ya taşıdı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu partnerliği ile yürütülen ve şu ana kadar Çorum, Isparta, Trabzon ve Şanlıurfa’da gerçekleştirilen proje, çocuk ve gençlerin masa tenisi sporu yoluyla sağlıklı yaşam ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmalarını amaçlıyor. 2018 yılında başlayan Uçan Raketler’in Sakarya fazı için Atatürk Spor Salonu’nda lansman düzenlendi. Sakarya’da 80 okuldan, 25.000 öğrenci ve 95 öğretmen’in faydalanacağı Uçan Raketler lansmanına, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, TMTF Başkanı Oktay Çimen, il protokolü ve davetliler katıldı.

Öğretmenler antrenörlük eğitimi alacak

Proje kapsamında; il genelinde ihtiyaç sahibi okulların belirlenerek ilk olarak masa tenisi ekipmanlarının sağlandığı projede, antrenörler de gönüllü öğretmenlerden oluşuyor. Daha sonra Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından verilen profesyonel eğitimle antrenörlük sertifikası alan öğretmenler tarafından öğrencilerin eğitim süreci başlıyor. Projenin en önemli hedeflerinden birisi de masa tenisi alanında genç yeteneklerin keşfedilip desteklenerek, ülkemizi bu alanda dünyada temsil edecek sporcuların kazanılması.

Uçan Raketler projesi ile Çorum’da 55, Isparta’da 41, Trabzon’da 77, Şanlıurfa’da 100 okuldan toplamda 115.000 binden fazla çocuk profesyonel masa tenisi eğitimi imkanına kavuştu.

Sakarya’da 80 okulda 25.000 öğrenciye ulaşacak

Uçan Raketler ile Türkiye’nin dört bir yanında, daha fazla çocuk ve gence ulaşmayı planlayan Hitit; Sakarya’da 80 okuldan 25.000 öğrenciyi projeye dahil etti. TMTF tarafından verilen eğitimlerinin ardından, antrenör sertifikası alarak öğrencilerin eğitimine başlayacak 95 öğretmen projeye gönüllü oldu. Proje önümüzdeki dönemlerde farklı illerde de devam edecek.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, “Türkiye Masa Tenisi Federasyonu olarak, çocuk ve gençlerimizin sporla desteklenmesini ve sosyal hayata hazırlanmasını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda hayata geçen bir sosyal sorumluluk projesi olarak, Uçan Raketler’de emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Hitit Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç, konuşmasında şunları söyledi: “Yakın zamanda halka arz olan şirketimiz, kurulduğu günden bu yana sektörün ve ülkemizin gelişimine kapsayıcı ve bütünlüklü bir yaklaşımla katkı sunmayı ilke edinmiştir. Yalnızca ekonomik değil sosyal ve kültürel açıdan toplumun gelişmesine önem veriyoruz ve bu konuda sorumluluk duyuyoruz. Sürdürülebilirlik odağında; toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevreye, eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda yürüttüğümüz çalışmalar da bu yaklaşımın sonucunda şekilleniyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri maddelerinden, Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam ile Eşitsizliklerin Azaltılması hedefleri kapsamında geliştirdiğimiz Uçan Raketler projemiz de bu çalışmalarımızdan birisi. Türkiye’nin ilk ve tek sürdürülebilir masa tenisi projesi olmasından gurur duyduğumuz projede Sakarya beşinci ilimiz oldu.”