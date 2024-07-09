Hollanda-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanında sona geliniyor. iki yarı final maçının ardından finalistler belli olacak. Türkiye'yi eleyen Hollanda, yarın İngiltere'yle karşılaşacak. Futbolseverler, Hollanda-İngiltere maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ikinci yarı final maçında yarın Hollanda ile İngiltere karşı karşıya gelecek.
İngiltere-Hollanda maçı hangi gün, saat kaçta?
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te ikinci finalist yarın belli olacak. BVB Dortmund Stadı'ndaki mücadele (TSİ) 22.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Stefan Lupp ve Marco Achmüller üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Almanya'dan Daniel Siebert olacak.
İngiltere-Hollanda maçı hangi kanalda?
EURO 2024'te ikinci finalistin belirli olacağı İngiltere-Hollanda maçı TRT1'de naklen yayınlanacak.
İngiltere-Hollanda muhtemel 11'ler
İki takımın yarınki mücadeleye şu kadrolarla çıkması bekleniyor:
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Malen, Depay, Gakpo.
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Bellingham, Foden, Kane.
EURO 2024 finali hangi gün?
Yarınki müsabakayı kazanacak takım, bugün oynanacak İspanya-Fransa eşleşmesini geçecek ekiple 14 Temmuz'da Berlin'de şampiyonluk maçına çıkacak.