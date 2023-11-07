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Houston Rockets'te Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Sacramento Kings'i 122-97 yendikleri maçta 12 asistle kariyer rekoru kırdı.

Haber Merkezi
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NBA'de normal sezona 12 maçla devam edildi. Rockets, Kings'i 25 sayı farkla mağlup etti.

Alperen Şengün, Sacramento Kings karşısında 17 sayı, 12 asist, 8 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı.

Rockets'ta Jalen Green, 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in takımları mağlup

Indiana Pacers'ın San Antonio Spurs'u 152-111 mağlup ettiği maçta Spurs forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman, 6 sayı kaydetti.

Utah Jazz'ın Chicago Bulls'a 130-113 yenildiği maçta ise Jazz forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 2 sayı ve 1 blokla mücadele etti.

Embiid'den 48 sayı, 11 ribaunt

Philadelphia 76ers'ın Washington Wizards'ı 146-128 mağlup ettiği maçta 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 1 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle oynadı.

76ers'ta Joel Embiid, Wizards karşısında 48 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle mücadele etti.

Wizards'ta ise Kyle Kuzma'nın 28 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Jokic'ten "triple-double"

Denver Nuggets'ın ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 134-116 yendiği maçta ev sahibi ekibin yıldızı Nikola Jokic, 35 sayı, 14 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaparak galibiyette başrolü oynadı.

Pelicans'ta ise Jordan Hawkins'in 31 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.