İçişleri Bakanı Soylu'dan "Dünya Kupası" paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Türk polisine başarı diledi.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Türk polisine başarı diledi.
Soylu, sosyal medya hesabından, Dünya Kupası için Katar'da bulunan Türk Polis Görev Gücü'nden fotoğraflar paylaştı. Bakan Soylu, mesajında "Türk polisi, Katar 2022 Dünya Kupası'nda. Allah, zorumuzu kolay eylesin" ifadelerini kullandı.