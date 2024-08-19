İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı kariyerini sonlandırdı

33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Birkaç hafta düşündükten sonra milli takım kariyerimi sonlandırma zamanının geldiği sonucuna vardım." ifadesini kullandı.

Almanya Milli Takımı'yla oynadığı 82 maç dolayısıyla gurur duyduğunu aktaran İlkay Gündoğan, şu görüşleri paylaştı:

"2011'de ilk maçıma çıktığımda bu sayıyı hayal edemezdim. Benim için en önemli an, ülkemizde düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'nda kaptan olarak milli takıma liderlik etmekti. Yıllar sonra ülkemizi gururlandırmayı başardık. Bunun bir parçası olmak beni çok mutlu etti. Şampiyonadan önce vücudumda ve ayrıca kafamda yorgunluk hissettim.

Bu da düşünmeme sebep oldu. Kulüp ve milli takımlar düzeyindeki maçlar hiç azalmıyor. Her zaman milli takımın bir taraftarı olarak kalacağım. 2026 Dünya Kupası'nda en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olmamızı engelleyecek hiçbir şey yok. Harika bir teknik direktörümüz ve güçlü bir takımımız var. Bu yolculukta bana eşlik eden taraftarlara, antrenörlere, takım arkadaşlarıma ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Benim için bir onurdu."