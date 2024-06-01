İlkay Gündoğan ile Ford Trucks arasında iş birliği

İspanyol ekibi Barcelona’nın ve Almanya Milli Takımı'nın orta sahası İlkay Gündoğan, Ford Trucks'ın marka elçisi olarak görev yapacak. İlkay Gündoğan disiplinli çalışması, saha içindeki liderliği ve oyun zekasıyla futbolseverlerde çok farklı bir yere sahip bir isim. Markanın, sahadaki yükü paylaşıp takımını zirveye taşıyan İlkay Gündoğan ile birçok değerde ortaklaştığı ifade ediliyor.

İlkay Gündoğan imzaladığı bu yeni anlaşmadan dolayı büyük bir heyecan duyduğunu belirtti. Gündoğan, "Başarı yakalamış bir markayla iş birliği yapmaktan gurur duyuyorum. Her zaman sahada ve saha dışında en iyisini hedefledim. Ford Trucks da aynı anlayışa sahip bir marka. Birlikte harika işlere imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Barcelona'da çekilen reklam filmi, Euro 2024 turnuvası boyunca ekranlarda seyircilerle buluşacak. Bu iş birliği çerçevesinde marka iletişimleri TV yayınlarının yanı sıra dijital mecralarda da 2025 Haziran sonuna kadar devam edecek.

İlkay Gündoğan hakkında

İlkay Gündoğan, 24 Ekim 1990'da Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde doğdu. Türk kökenli Alman futbolcu, orta saha pozisyonunda gösterdiği performansla dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri haline geldi. Gündoğan, Borussia Dortmund, Manchester City gibi zirvede yer alan takımlarda Jürgen Klopp, Pep Guardiola gibi isimlerin en güvendiği oyuncuların başında geldi.

Takım oyunundaki etkisiyle oynadığı kulüpleri, Bundesliga, Premier League ve Şampiyonlar Ligi'nin zirvesine taşıdı. Büyük başarılarının ardından bu sezonun başında Barcelona'ya transfer oldu. İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nın da önemli oyuncularının başında geliyor. Almanya U18, U19, U20 ve U21 takımlarında forma giydikten sonra, 2011 yılından bu yana takımını en üst düzey organizasyonlarda temsil etti.

İlkay Gündoğan'ın kariyerinde 5 Premier League, 1 Bundesliga, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor. Deneyimli isim son olarak La Liga'da 2023-2024 sezonunda yılın 11'ine seçildi.