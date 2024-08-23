İlkay Gündoğan, Manchester City kadrosunda

İlkay Gündoğan daha önce Almanya'da Bochum, Nürnberg ve Borussia Dortmund'da oynamış; 2016-2023 yıllarında Manchester City forması giydikten sonra geçen sezon Barcelona'ya transfer olmuştu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Manchester City'deki 7 yıllık ilk döneminde 304 maça çıktı ve 60 gol kaydetti. İlkay Gündoğan, bu süreçte 5 Premier Lig, 4 Lig Kupası, ikişer Federasyon Kupası ve Community Shield, bir UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 14 kupa zaferi yaşadı.