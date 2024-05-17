Indoor Türkiye Şampiyonası'nda 18 Türkiye rekoru

Olimpik Yüzme Havuzu'nda 7 Mayıs'ta başlayan organizasyonda 10 spor kulübünden 29'u kadın, 57'si erkek ve 1 ferdi kadın olmak üzere toplam 87 sporcu şampiyonluk için mücadele etti.

Paletsiz, mono ve çift palet dinamik apnea, hız apnea, dayanıklılık apnea ve statik apneada şampiyonların belirlendiği yarışmada, gençlerde en fazla rekoru kadınlar kategorisinde Bakırköy Ata Spor Kulubünden Adasu Ramazanoğlu kırdı.

Ramazanoğlu, dayanıklılık 4x50 metre yarışını 2.10.96, hız apnea 2x50 metre yarışını ise 41.41 süreyle tamamlayarak iki Türkiye rekoruna imza attı.

Genç erkeklerde Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübünden Polat Kaan Perçiner, 4x50 metre dayanıklılık apnea yarışını 2.39.87 süreyle tamamlayarak Türkiye rekoru kırdı.

Diğer rekor ise Okyanus Su Sporları Kulübü sporcusu Nida Murathan Bulut'tan geldi. Bulut, dinamik çift palet mücadelesini 158.24 metre ile tamamlayarak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Büyüklerde 4 rekordan 3'ü kadın sporculardan geldi

Büyükler yaş grubunda 4 rekorun 3'ünü kadın sporcular kırarken, bu yaş grubunda en çok rekora Albeka Olimpik Spor Kulübü'nden Yağmur Ergün imza attı.

Ergün, dinamik mono palette 220.29 metrelik derecesiyle, dinamik paletsizde 141.5 metrelik derecesiyle 2 yeni Türkiye rekoru kırdı.

Bakırköy Ata Spor Kulübünden Elif Bilge Meydan, dayanıklılık 4x50 metre disiplininde 3.23.74 derecesiyle yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Büyük erkeklerde Bakırköy Ata Spor Kulübü'nden Yunus Cenkay Yılmaz, dayanıklılık 4x50 metre yarışını 1.32.11 süreyle tamamlayarak Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Masterlerden de 10 rekor geldi

Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübünden Birol Özbek, dinamik apnea mono palette 140.20 metre, çift palette 127.44 metre, paletsizde 107.86 metre mesafeleriyle, statik apneada 4.6.14 ve hız apnea 2x50 metrede 1.2.71'lik zamanlama derecesiyle master 55-59 yaş grubu erkeklerde 5 Türkiye rekoru kırmayı başardı.

Master 65-69 yaş grubu erkeklerde Derya Can Spor Kulübünden Ferhat İnceler, dinamik çift palette 79.23 metre, mono palette 81.84 metre ve paletsizde 27.7 metre ile 3 Türkiye rekoru kırdı.

Master 50-54 yaş grubu erkeklerde Bakırköy Ata Spor Kulübünden Burak Baştürk, hız apnea 8x50 metre yarışını 8.58.87, hız apnea 2x50 metre yarışını ise 46.5 süreyle tamamlayarak 2 Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Sezon rekorlarla başladı

SSF Başkanı Fatih Uysal, yaptığı açıklamada, rekor kıran ve madalya kürsüsüne çıkan tüm sporcuları kutladığını belirtti.

Şampiyonada rekorlardan oluşan bir gurur tablosuna şahit olduklarını ifade eden Uysal, "Son derece mutluyuz. Serbest dalış branşımızda yeni uluslararası başarıların habercisi olarak görüyorum bu rekorları. Sporcularımızın başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

TSSF Başkan Vekili Kadir Sağlam ise şampiyonanın son derece başarılı geçtiğini vurgulayarak, madalya kürsüsüne çıkan ve Türkiye rekoruna imza atan tüm sporcuları gönülden kutladığını söyledi.

Serbest dalışta sezona rekorlarla başlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sağlam, organizasyona destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ile sporcuların bu başarısında emeği olan antrenörlere, spor kulüplerine ve sporcu ailelerine teşekkür etti.

Yağmur Ergün'den 2 yeni Türkiye rekoru!

Edirne Olimpik yüzme havuzunda yapılan Serbest Dalış Havuz / Indoor Türkiye Şampiyonası'nda Alkeba Olimpik Spor Kulübünde yarışan Yağmur Ergün, 2013 yılından beri kırılamayan rekoru, 220 metreye taşıyarak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Ayrıca kendine ait olan paletsiz dinamik branşındaki rekorunu 10 metre ileriye taşıyarak 141 metre ile yeni Türkiye rekorunun kırdı.

8-11 Mayıs tarihinde Edirne Olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen Serbest Dalış Havuz / Indoor Türkiye Şampiyonası'nın ilk gününde Yağmur Ergün, 2023 yılında kendi kırdığı 131 metre olan paletsiz dinamik apnea Türkiye rekorunu 10 metre ileriye taşıyarak 141 metre ile yeni Türkiye rekorunu elde etti.

Yarışmanın ikinci gününde çift palet branşında 199 metre ile Türkiye şampiyonu oldu.

Son gün ise 11 yıldır kırılamayan, dinamik apnea monopalet branşındaki 205 metrelik rekoru 15 metre geliştirerek, 220 metre ile yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Tüm yarışma boyunca iki rekor kıran, 3 şampiyonluğu ve 1 üçüncülüğü bulunan Yağmur Ergün, bu yarışmanın büyük kadınlar kategorisinde Türkiye rekoru kırarak ve Kadınlar Genel Klasmanda Müsabaka Şampiyonu oldu.

Alkeba olimpik spor kulübünde yarışan Yağmur Ergün; 2023 Kuveyt Dünya Serbest dalış Havuz / Indoorr dünya şampiyonasındaki sıralamaya göre 1.Magdalena Solich-Talanda ve 2.LIVIA REGONIO (ITA) ardından 3. Durumda görünüyor.

04-10 TEMMUZ 2024 tarihinde Sırbistanda yapılacak Dünya Serbest dalış Havuz / Indoor yarışmasında Dünya sıralamasında 1.lik için yarışacak.

Edirne Olimpik yüzme havuzunda yapılan 2024 Serbest Dalış Havuz / Indoor Türkiye Şampiyonası'nda Alkeba Olimpik Spor Kulübü sporcusu Yağmur ERGÜN, Nofin branşında 1.’ilk, Bifin branşında 1.’ilk, Statik branşında 3.’lük, Mono branşında 1.’ilk ve Genel klasmanda 1.’ilk kürsüsü gördü. Ayrıca kulübün diğer sporcuları Zeynep Aydemir, Bifin branşında 3.’lük ve Mono branşında 3’lük olmak üzere 2 madalya aldı. Cemre Arslan ise Kadınlar Genel Klasman Müsabaka Üçüncüsü oldu.

Gençlerde ise Yunus Emre Yazıcı Nofin branşında 3.’lük ile kariyerinin ilk madalyasını almış oldu.

Alkeba Olimpik Spor Kulübü toplamda, Büyük Kadınlarda Türkiye Şampiyonluğu, Büyük Erkeklerde Türkiye Üçüncülüğü, Kadınlar Genel Klasmanda Müsabaka Şampiyonluğu, Kadınlar Genel Klasman Müsabaka Üçüncüsü, 2 Türkiye Rekoru, 4’ü Altın olmak üzere toplam 9 Madalya alarak müsabakayı tamamladı.