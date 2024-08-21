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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 28 Eylül'de başlıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. 13 takımın mücadele edeceği Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon, 28 Eylül'de başlayacak ve normal sezon 16 Mart'ta sona erecek. Ligde bu sezon sonunda 3 takım küme düşerken 2 takım ise bir alt ligden Süper Lig'e yükselecek ve böylece bir sonraki sezon 12 takımla oynanacak.

AA
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13 takımın mücadele edeceği Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon, 28 Eylül'de başlayacak ve normal sezon 16 Mart'ta sona erecek.

 

Ligde ilk hafta müsabakaları programı 

İlkem Yapı Tarsus Spor - Galatasaray Çağdaş Faktoring

OGM Ormanspor - Zonguldak Spor Basket 67

Fenerbahçe - BOTAŞ

Melikgazi Kayseri Basketbol - Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol - Beşiktaş

Emlak Konut - ÇBK Mersin

Nesibe Aydın haftayı BAY geçecek.