ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 28 Eylül'de başlıyor
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. 13 takımın mücadele edeceği Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon, 28 Eylül'de başlayacak ve normal sezon 16 Mart'ta sona erecek. Ligde bu sezon sonunda 3 takım küme düşerken 2 takım ise bir alt ligden Süper Lig'e yükselecek ve böylece bir sonraki sezon 12 takımla oynanacak.
AA
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13 takımın mücadele edeceği Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon, 28 Eylül'de başlayacak ve normal sezon 16 Mart'ta sona erecek.
Ligde ilk hafta müsabakaları programı
İlkem Yapı Tarsus Spor - Galatasaray Çağdaş Faktoring
OGM Ormanspor - Zonguldak Spor Basket 67
Fenerbahçe - BOTAŞ
Melikgazi Kayseri Basketbol - Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol - Beşiktaş
Emlak Konut - ÇBK Mersin
Nesibe Aydın haftayı BAY geçecek.