Ismail Jakobs’tan Galatasaray’a Beşiktaş derbisi öncesi kötü haber

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor’u 3-0’la geçerken Ismail Jakobs'un yaşadığı sakatlık, sarı-kırmızılı ekibe derbi öncesi kötü haber getirdi.

Jakobs'un sağlık durumu resmi açıklama Galatasaray yıldız futbolcunun yapılan kontrolleri sonucunda sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği ve tedavisine hemen başlandığı belirtildi.

Galatasaray, Avrupa Ligi’nde Elfsborg ile oynayacağı maçın ardından ligde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. En az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı düşünülen Jakobs'un Beşiktaş derbisinde forma giymesi beklenmiyor.