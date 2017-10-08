İspanya Rallisi'ni Meeke kazandı
Dünya Ralli Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 11. ayağını kazanan Citroen Total Abu Dabi takımından Meeke, sezonun 2. birinciliğini elde etti.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İspanya'da düzenlenen 11. ayağını, Citroen Total Abu Dabi takımının Büyük Britanyalı pilotu Kris Meeke kazandı.
Şampiyonanın 19 etaptan oluşan, 312,02 kilometre uzunluğundaki 11. yarışını, 3 saat 1 dakika 21.1 saniyede tamamlayan Meeke, sezonun 2'nci ralli zaferine ulaştı.
Liderden 28 saniye sonra bitişe gelen M-Sport takımından Fransız Sebastien Ogier 2'nci, aynı ekipten Estonyalı Ott Tanak ise Meeke'nin 33 saniye gerisinde 3'üncü oldu.
Puanını 198'e çıkaran sürücüler klasmanı lideri Ogier, bitime iki yarış kala en yakın rakibi Tanak ile arasındaki farkı 37'ye yükseltti.
WRC'nin 12. ayağı, 26-29 Ekim tarihlerinde Büyük Britanya'da düzenlenecek.
Kaynak: AA