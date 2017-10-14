İstanbul'da 3 puan Medipol Başakşehir'in
Medipol Başakşehir, maçın 10. dakikasında Aytemiz Alanyaspor karşısında geriye düşmesine karşın karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.
Mücadelenin ilk dakikasında Medipol Başakşehir net bir fırsattan yararlanamadı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Adebayor, soldan ceza sahasına giren Caicara'nın önüne pasını attı. Caicara'nın yerden ortaladığı topa arka direkte yakın mesafeden Elia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
10. dakikada konuk ekip öne geçti. Emre Akbaba, Efecan Karaca'nın pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluştu. Emre'nin sert şutunda, kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 0-1.
18. dakikada Medipol Başakşehir eşitliği yakaladı. Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde, savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Emre Belözoğlu'nun sert şutunda, defans oyuncularına da çarparak yön değiştiren meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarı
56. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Clichy'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Adebayor'un, rakibinden sıyrılıp, sol çaprazdan sert vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1.
90+1. dakikada sol kanatta topla buluşan Vagner Love, Clichy'yi geçerek ceza sahasına girdi. Brezilyalı futbolcunun sol çaprazdan dar açıdan çok sert vuruşunda, kaleci Volkan Babacan'ın parmaklarının ucuna çarpan top, üst direğe de çarptıktan sonra ters taraftan taca gitti.
Mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Kaynak: AA