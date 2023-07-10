İşte Arda’lı 822 milyon euroluk Real Madrid 11'i

Emre ERGÜL

Türkiye’de, tuttuğu takım fark etmeksizin, herkesin gönlünü kazanan 18 yaşındaki Arda Güler, F.Bahçe’den Real Madrid’e transfer oldu; İspanya, haftasonu “Gülermania” (Güler çılgınlığı) yaşadı.

Real Madrid’in 20 milyon euro bonservis bedeli ödediği, 10 milyon euro da performans bedeli vaat ettiği Arda, kendisini 6 yıllığına Madridli yapan imzayı attı; basın toplantısında İspanyol gazetecileri hayretler içinde bıraktı. Sempatik tavırları ve özgüvenli konuşmasıyla dikkatleri üzerine çeken Arda, “1 yıl kiralık oynatılacağı” iddialarını yalanladı; “Kiralık gitmiyorum, Real Madrid efsanesi olmak istiyorum” dedi. İspanyol As Gazetesi, “Türk Messi” başlığı atarken; Portekiz A Bola gazetesi, “Türk incisi” dedi.

Avrupa basını, Real Madrid’in Arda’yı Barcelona’nın elinden kapmasını konuşurken; skor, maç sonuçları, istatistik ve transfer haberi yayınlayan Alman tabanlı futbol sitesi Transfermarkt, Arda’yı Real Madrid’in olası 11’inde sağ açığa yerleştirdi.

Twitter'da Ronaldo'yu 5'e katladı!

Real Madrid’in olası kadrosu değerinin 822 milyon euro olduğuna dikkat çeken Transfermarkt, Real Madrid’in 20 milyon euro bonservis bedeli ödemesine rağmen Arda’nın piyasa değerini 15 milyon euro gösterdi. Olası 11’de Arda’dan daha düşük piyasa değeri olan tek futbolcu 31 yaşındaki İspanyol sağ bek Dani Carvajal.

Yıllar önce Gençlerbirliği altyapısından 2.5 milyon euro karşılığında F.Bahçe’ye transfer olan Arda, Real Madrid’de 24 numaralı formayı giyecek. Arda’nın duyurusunun yapıldığı gün yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo’nun 6 Temmuz’da Real Madrid’e katılmasının 14. yıl dönümüydü.

Cristiano Ronaldo paylaşımı 1,9 milyon beğeni alırken, Arda Güler’in transfer duyurusu ise 4 milyon beğeni alarak Ronaldo paylaşımını ikiye katladı. Real Madrid’in Twitter üzerinde Cristiano Ronaldo paylaşımı 160 bin beğeni alırken, 10 milyon kişi etkileşime girdi. İspanyol ekibinin Arda Güler paylaşımı ise 745 bin beğeni aldı ve 64 milyon kişi Tweet’le etkileşime girdi. Arda, Twitter’da Ronaldo’yu neredeyse beşe katladı.

Arda, Vallejo sayesinde 24 numarayı kaptı

La Liga kurallarına göre kulüpler, kıdemli kadro oyuncularına 1 ile 25 arasında forma verebiliyor. Real Madrid'de 9 ve 25 numaraları açıktaydı. Arda Güler '24'ü isteyince, İspanyol stoper Jesus Vallejo fedakârlık yapıp '25'e geçti.