İsviçre-Almanya maçı yarın TSİ 22.00'de oynanacak

EURO 2024'e ev sahipliği yapan Almanya, son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. A Grubu'ndaki ilk maçında İskoçya'yı 5-1, ikinci karşılaşmasında ise Macaristan'ı 2-0 yenen Almanya, 6 puana ulaştı. Ev sahibi ülke yarınki maçta berabere kalırsa dahi gruptan lider çıkacak.

Rekabette 54. randevu

İsviçre ile Almanya, tarihlerinde 54. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce yapılan 53 müsabakada Almanya 36, İsviçre 9 kez kazandı. Sekiz karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Almanya'nın attığı 142 gole İsviçre 69 golle yanıt verebildi.

Muhtemel kadrolar

İki takımın yarınki müsabakaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor:

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz

Sahaya çıkarsa Neuer yeni bir rekor elde edecek

Almanya'nın tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, yarınki karşılaşmada oynaması durumunda Almanya'nın Avrupa Şampiyonası finallerinde en çok forma giyen oyuncusu olan Bastian Schweinsteiger'i yakalayacak. EURO 2024'te iki maçta da kaleyi koruyan Neuer, kariyerindeki Avrupa Şampiyonası maçı sayısını 17'ye yükseltti. 38 yaşındaki kaleci, finallerde en fazla maça çıkan kaleciler sıralamasında ilk sırada bulunan İtalyan efsane Gianluigi Buffon'u yakaladı.

Neuer, yarın da oynaması durumunda hem Buffon'u geçerek rekor kıracak hem de 18 maçla en fazla Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkan Alman futbolcu Schweinsteiger'in rekoruna ortak olacak.