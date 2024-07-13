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İtalyan yıldız Ciro Immobile, Beşiktaş'ta: İmzalar atıldı, ücreti (maaşı) belli oldu!

Beşiktaş, İtalyan yıldız Ciro Immobile ile imzaları gerçekleştirdi. 2 yıllık sözleşme imzalayan Immobile, sezon başına 6 milyon Euro maaş alacak.

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Beşiktaş Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, İtalya temsilcisi Lazio'dan transfer edilen 34 yaşındaki yıldız santrafor Ciro Immobile'in sözleşmesine dair bilgiler verildi.

Buna göre, İtalyan yıldızı 2 yıllığına kadrosuna katan Beşiktaş, Immobile'ye sezon başına 6 milyon Euro maaş ödeyecek.

Beşiktaş formalı 3. İtalyan; Ciro Immobile

Immobile, vatandaşları Federico Giunti (2003-2004) ve Matteo Ferrari'nin (2009-2011) ardından Beşiktaş'ta forma giyecek üçüncü İtalyan futbolcu olacak.

Ciro Immobile, İstanbul'a geldiCiro Immobile, İstanbul'a geldiSpor