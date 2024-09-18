İtalyanların efsane futbolcu Salvatore Schillaci yaşamını yitirdi

1990 Dünya Kupası'nda gol krallığına ulaşarak İtalya'nın efsane isimleri arasına giren Salvatore Schillaci, hayata gözlerini yumdu.

Schillaci, 1990 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla İtalyanlar için bir ikon haline gelmişti. İtalya'nın turnuvada 3. olmasında büyük pay sahibi olan Schillaci, o dönem Altın Ayakkabı ve Altın Top ödüllerini de kazanmıştı.

Salvatore Schillaci kimdir?

1 Aralık 1964 yılında İtalya'nın Palermo şehrinde dünyaya gelen Salvatore Schillaci, forvet pozisyonunda oynuyordu. Totò lakabıyla anılan İtalyan eski millî futbolcu Schillaci, 1990 FIFA Dünya Kupası'nda attığı 6 golle turnuvanın gol kralı oldu. İtalya millî futbol takımı ile üçüncülük sevinci yaşadı.



Kulüp kariyeri boyunca Messina (1982–1989), Juventus (1989–1992), Internazionale (1992–1994) ve Júbilo Iwata (1994–1997) takımlarında oynayan Salvatore Schillaci, 1990 Dünya Kupası'nda altı gol atarak, Altın Ayakkabı ödülünü ve turnuvanın oyuncusu olarak Altın Top ödülünü kazandı.



Schillaci 1999'da emekli oldu. Memleketi Palermo'ya döndü ve burada bir gençlik futbol akademisi kurdu.

Schillaci neden öldü?

Salvatore Schillaci'ye 2022 yılında kolon kanseri teşhisi konuldu. O günden beri tedavi gören Schillaci, Eylül 2024'te atriyal aritmi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 18 Eylül 2024'te hayatını kaybetti.