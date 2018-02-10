İzmir'de gol yağmuru

10 Şubat 2018

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Göztepe ile Osmanlıspor 3-3 berabere kaldı.

Bornova Stadı'ndaki müsabakada Demba Ba ve Yoan Gouffran'ın golleriyle 2-0 üstünlük kuran Göztepe, Özer Hurmacı ve Sokol Cikalleshi'nin gollerine engel olamadı. Andre Castro'nun golüyle bir kez daha üstünlük kuran Göztepe karşısında Osmanlıspor, Cikalleshi'nin penaltıdan bulduğu golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Ligde 5 maçtır kazanamayan Göztepe, 21. haftada puanını 33'e çıkardı. Bu sezon deplasmanda galibiyeti olmayan ve dış sahada ikinci beraberliğini alan Osmanlıspor, haftayı 19 puanda tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 4. sarı kartlarını gören ve cezalı duruma düşen kaleci Beto ile Andre Castro gelecek haftaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Osmanlıspor'da ise Ceyhun Gülselam ile Avdija Vrsajevic cezaları nedeniyle gelecek haftaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.

Demba Ba'nın ilk golü

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Demba Ba, sonradan oyuna girdiği Trabzonspor maçının ardından Osmanlıspor karşısında ilk 11'de oyuna başladı. Senegalli forvet, takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. Demba Ba, Süper Lig'deki son golünü Beşiktaş formasıyla 30 Nisan 2017'de Medipol Başakşehir'e atmıştı.

Demba Ba gibi Yoan Gouffran da bu sezon ilk golüne ulaştı. Takımının üçüncü golüne imza atan Andre Castro ise 4. golünü kaydetti.

Osmanlıspor'da skoru 2-1'e taşıyan Özer Hurmacı bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşmada 2 gol kaydeden Sokol Cikalleshi, ligin ilk devresindeki 2 golünün ardından bu sezon 4. golünü attı.

İlk yarı

Karşılaşmanın 7. dakikasında Serdar Gürler'in pasıyla ceza alanı hemen dışında topla buluşan Özer Hurmacı'nın sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

10. dakikada aldığı pasla ceza alanı içinde topa hareketlenen Umar'dan önce meşin yuvarlağa müdahale eden Beto, pozisyonu önledi.

18. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Halil'in Demba Ba'ya aktarmak istediği topu Yalçın Ayhan yerinde bir müdahale ile uzaklaştırdı.

23. dakikada Göztepe öne geçti. Gouffran'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Demba Ba, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

33. dakikada güzel hareketlerle rakiplerini geçerek ceza alanına giren Demba Ba'nın sağ çapraz pozisyonda attığı sert şutta kaleci Karcemarskas topu kornere uzaklaştırdı.

35. dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Castro'nun yaptığı ortada ceza alanı içinde topa iyi yükselen Gouffran'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

37. dakikada Serdar'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Numan'ın kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

43. dakikada Osmanlıspor farkı 1'e indirdi. Vrsajevic'in sağ kanattan yaptığı ortada Kosanovic'in uzaklaştırmak istediği topla buluşan Özer Hurmacı'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

Müsabakanın 55. dakikasında hızlı gelişen Osmanlıspor atağında Umar'ın sağ kanattan yaptığı ortada Serdar'ın dokunamadığı top taca çıktı.

59. dakikada Osmanlıspor beraberliği yakaladı. Defansın arkasına atılan topla buluşan Umar, kaleci Beto'nun kalesinde terk ettiği pozisyonda meşin yuvarlağı Cikalleshi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-2

73. dakikada Selçuk Şahin'in ceza alanı dışından attığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

77. dakikada sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Demba Ba'nın şutunda top direğe çarpıp auta gitti.

84. dakikada Göztepe tekrar öne geçti. Gouffran'ın yaptığı vuruşta kaleciden dönen topu iyi takip eden Castro, ceza alanı içinde bekletmeden vurarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2.

90+4. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Cikalleshi'nin Göztepe ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 90+5. dakikada atışı kullanan Cikalleshi tekrar beraberliği sağladı: 3-3.

Karışlaşma 3-3 eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA