Josef de Souza, Rio de Janeiro'da silahlı saldırıya uğradı
Ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formaları giyen Josep de Souza, ülkesi Brezilya'da oğluyla birlikte silahlı saldırıya uğradı. Silahlı soyguncuların hedefi olan Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın tüfeği vardı. Arabayı da aldılar” açıklaması yaptı.
Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'de top oynayan Josef de Souza, Brezilya'da silahlı soyguna uğradıklarını açıkladı. Kariyerine Brezilya'nın Vasco da Gama takımında sürdüren Josef de Souza, yaşadıklarını anlatarak, saldırının oğluyla arabada olduğu sırada gerçekleştiğini ifade etti.
Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın tüfeği vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz." ifadelerini kullandı.