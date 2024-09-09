Josef de Souza, Rio de Janeiro'da silahlı saldırıya uğradı

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'de top oynayan Josef de Souza, Brezilya'da silahlı soyguna uğradıklarını açıkladı. Kariyerine Brezilya'nın Vasco da Gama takımında sürdüren Josef de Souza, yaşadıklarını anlatarak, saldırının oğluyla arabada olduğu sırada gerçekleştiğini ifade etti.

Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın tüfeği vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz." ifadelerini kullandı.