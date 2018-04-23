Kadın şampiyon yeniden parkurlarda

23 Nisan 2018

2016 sezonunu ülkemizin ilk kadın Off-Road S1 şampiyonu olarak kapatan 1994 doğumlu İlayda Hancı, bir yıllık aradan sonra BANTBORU Off-Road Team bünyesinde parkurlara geri döndü. Hancı, Sakarya Korucuk’da gerçekleşen Türkiye Off-Road Şampiyonası Birinci Ayağında, BANTBORU renkleri taşıyan Suzuki Grand Vitara’sıyla Batuhan Korkut ko-pilotluğunda, S1 klasmanında 3. lük kazandı ve podyum gördü.

Kendi teknolojisiyle ürettiği ürünleri, bugün dünyada üretilen her 100 otomobilden 4’ünde kullanılan BANTBORU’nun desteğiyle yarışan İlayda Hancı, geçtiğimiz yıl yeni takımıyla Baja Turkey 2017 yarışına katıldı. 500 kilometresi özel etap olmak üzere 812 kilometrelik parkurda, ülkemizden ve 9 farklı ülkeden sporcularla rekabet eden Hancı, bu zorlu yarışı TH1 kategorisinde 3., Kadınlar klasmanında 2. sırada bitirme ve podyumda yer alma başarısı gösterdi.

BANTBORU Off-Road Team, İlayda Hancı pilotajında, 7 ayaktan oluşan Türkiye 2018 Off-Road Şampiyonası’nın tüm yarışlarına ve ayrıca Ağustos ayı içerisinde gerçekleşecek uluslararası TransAnatolia 2018 yarışına katılacak.

Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın kalan yarışları, şu şekilde sıralanıyor.

Sakarya 54 OSK (21-22 Nisan), Ankara ANDOFF (12-13 Mayıs), Samsun VEZİROFF (30 Haziran-01 Temmuz), Sinop SİNOFF (28-29 Temmuz), Denizli DENDOFF (29-30 Eylül), Karabük KARDOFF (27-28 Ekim), İstanbul İPSK (24-25 Kasım),

TransAnatolia 2018 yarışı ise, 4 – 11 Ağustos tarihleri arasında koşulacak.