Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa etti: Kimsenin paralı askeri değilim

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ali Çamlı, istifa ettiğini ve pazartesi günü genel kurul kararı alacağını söyleyerek bir önceki yönetime yüklendi.

Önceki Başkan Berna Gözbaşı'nın kulübün gelirlerine temlik koydurduğunu söyleyen Çamlı, şunları söyledi: "Galip gelip söylemek istiyordum ama artık bu takım benim açımdan yönetilemez hale gelmiştir. Seyircilerin aldığı biletlerin dahi temlikte olduğu bir ortamda ne yapmamı bekliyorsanız onu yaptım. Bu kulübü bu hale getirenlerin herhalde yüzleri kızaracak, utanacaklar. Eğer utanacak bir yüz varsa."

Genel kurul kararı alan Çamlı, kulübü 'bu hale getirenleri sahneye davet ettiğni belirterek' "Buyursunlar, yönetsinler. Bu sosyal medya kabadayıları var ya, gelecekler bu kulübü yönetecekler" dedi.

'Kimsenin işçisi değilim, paralı askeri değilim'

Kayserispor başkanı şunları kaydetti: "Bundan sonraki süreçte burayı pis edenleri temizlemeye davet ediyorum. Kulübün bir kuruşunu koymadan doğmuş, doğacak tüm alacaklarını siz temlik edeceksiniz, sonra da benden bir şeyler bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey, ben kimsenin işçisi değilim, paralı askeri değilim. Ben Ali Çamlı'yım. Bugüne kadar yönetimimle beraber üzerime düşeni fedakarca yaptım. Bundan sonra köşede, bucakta kulis yapanlar, ayak oyunları çevirenler biraz insanlıktan anlıyorlarsa bu çağrıma dönerler. Benden bu kadar. Bir önceki başkanın hasiyeti, şerefi, onuru varsa yaptıkları tüm pislikleri gelecekler, temizleyecekler, Kayserispor'un hakkını gasp etmeyecekler.

'Bizim de içeride alacaklarımız var, feda olsun bu şehre'

Kayseri'nin kuruşunu ziyan eden kim varsa ömrünün sonuna kadar rezil olsun. Affımı istiyorum, genel kurul kararı alacağım. Herkes kimin ne yaptığını çok iyi biliyor. Bizim de içeride alacaklarımız var, feda olsun bu şehre, 1 kuruşunu bile talep etmeyeceğim. Gelecek, genel kurulda yaptıklarını anlatacak. Yoksa ben anlatırsam inanın bu sokaklar onlara dar olur. Beni anlatmak zorunda bırakmasınlar. Kayserispor asla sahipsiz kalmaz."