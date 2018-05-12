Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir güven tazeledi
Erol Bedir, tek aday olarak girdiği olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, tek aday olarak girdiği olağan genel kurulda tekrar başkanlığa seçildi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurul, yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunup oylanmasıyla başladı.
Tek listeyle gidilen seçimde Bedir, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
Erol Bedir, yaptığı konuşmada, Kayseri'de yaşamaktan ve Kayserispor'a hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu söyledi.
Başkan Bedir'in yönetim kurulu listesinde, Berna Gözbaşı İlter, Mustafa Aksu, Naci Bedir, Orhan Taşçı, Mehmet Çakmak Uyar, Mustafa Gülsoy, Serdar Maraşlı, Tufal Koç, İsmail Çöl, Türker Horoz, Bahadır Kul, Mustafa Bakır, Fatih Çağlar Öcal, Mehmet Dönmez, Hasan Eskici ve Süleyman Akın yer aldı.
Genel kurulun ilk bölümüne Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı.
Kaynak: AA