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Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun 3 numaralı kupası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. 4 maçta 9 gol atıldı.

Haber Merkezi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup oldu.

Öne çıkan diğer maçta İngiliz ekibi Aston Villa, sahasında Fransa temsilcisi Lille'i 2-1 yendi.

Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Turnuvada rövanş maçları, 18 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

- Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe: 3-2

- Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya): 0-0

- Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan): 1-0

- Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa): 2-1