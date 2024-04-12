Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
Avrupa futbolunun 3 numaralı kupası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. 4 maçta 9 gol atıldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup oldu.
Öne çıkan diğer maçta İngiliz ekibi Aston Villa, sahasında Fransa temsilcisi Lille'i 2-1 yendi.
Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 60. dakikada oyuna dahil oldu.
Turnuvada rövanş maçları, 18 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe: 3-2
- Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya): 0-0
- Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan): 1-0
- Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa): 2-1