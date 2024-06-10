Konyaspor, 2024-25 sezonu kombineleri satışta

Trendyol Süper lig ekiplerinden Konyaspor, 2024-2025 sezonu kombine biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Konyaspor'umuzun Süper Lig 2024-2025 sezonunda iç sahada oynayacak karşılaşmalarda geçerli olacak kombine bilet fiyatları belirlendi. 24 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 11.00'de ön satışlar, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü ise genel satış başlayacaktır" denildi. 2024-2025 sezonu kombine fiyatları ise şu şekilde:

"Batı tribünü üst VIP A-C blok 20 bin TL, batı tribünü alt VIP D blok 25 bin TL, C-E blok 20 bin TL, batı tribünü alt B-F blok 15 bin TL, A-G blok 10 bin TL, batı tribünü üst B-C blok 10 bin TL, A-D blok 7 bin 500 TL, doğu tribünü alt D blok 6 bin TL, C-E blok 5 bin TL, B-F blok 4 bin TL, A-G blok 3 bin TL, doğu tribünü üst D blok 5 bin TL, E-C blok 4 bin TL, B-F blok 3 bin TL, A-G blok 2 bin TL, kale arkaları alt bin TL, kale arkaları üst 800 TL"