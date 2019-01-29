Küçük eller, usta yürekler!

29 Ocak 2019

Ferhat POLAT

ANTALYA - Satranç sporunun gelişimine önemli katkılar sunmaya devam eden İş Bankası'nın davetiyle geçtiğimiz hafta Antalya'da düzenlenen "Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası" heyecanına ortak olduk. Küçük ellerin usta marifetlerini yakından izleme, hatta bazılarını dinleme fırsatı bulduk. Yaşları küçük olsa da yürekleri kocaman olan bu çocukların, satranç sayesinde hayata nasıl bağlandıklarını, zorluklar karşısında nasıl ‘hamle'ler yaptıklarını gururla dinledik. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay'ın da vurguladığı gibi "satrancın sadece bir spor değil, yeni bir hayat demek" olduğunu net olarak gördük... İki sene öncesine kadar tekerlekli sandalyeyle katıldığı turnuvaya bu yıl yürüyerek katılan 15 yaşındaki Artvinli Yusuf Kaya, yaptığı hatalı hamleyi hakemlere dürüstçe söyleyerek Fair Play Ödülü alan Nil Çokgezen, annesine satranç öğretip onun antrenörlük belgesi almasını sağlayan Darüşşafakalı Ceylan Eroltu ve daha niceleri... Yaşadıkları şehirleri, içinde bulundukları şartları ve hikayeleri birbirinden farklı olsa da hepsinin ortak özelliği satranca ve dolayısıyla yaşama tutkuyla bağlanmaları…

TSF Başkanı Gülkız Tulay: Hem hamleler hem yürekler buluştu

Satrancın bir insanın yaşamına neler kattığına vurgu yapan TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Her şampiyonada yeni cevherler keşfediyoruz. Mardin Kızıltepeli Baver gibi geleceğin büyükustası olacak çocuklarımızın başarısı bizi derinden etkiliyor. Düşünün; o daha 7 yaşında ve hiç puan kaybetmeden, hiç maç kaybetmeden büyük bir başarıya imza attı. Gösterdiği performansı hepimiz nefeslerimizi tutarak izledik. Bu sporun kazandırdıkları bambaşka. Sadece spor değil, yeni bir hayat demek. Bu şampiyonada da hem hamleler buluştu hem de yürekler buluştu. Bitlis'in Yoncabaşı Köyü'nden de Van, Mardin ve Kilis'teki köylerimizden de gelen sporcularımızın buradaki heyecanı, dostluğu görülmeye değerdi. Spor kazandı, dostluk kazandı. Çıtamızı yükselterek geleceğe ilerliyoruz. Türkiye şampiyonalarımıza katılım, sporcularımızın mücadelesi bizi gelecek için çok umutlandırıyor" diye konuştu. Tulay, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve TSF ana sponsoru Türkiye İş Bankası'na da satranca sundukları destek için teşekkür etti.

İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker ile TSF Başkanı Gülkız Tulay hafta boyunca turnuvada çocukların heyecanına ortak oldu

İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker:

Türkiye'yi bir satranç ülkesi haline getirmek istiyoruz

İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker ise TSF'nin ana sponsorluğunu 13 yıldır üstlendiklerini belirterek, bu gurura ortak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Yumuşaker, "İş Bankası olarak satrancın ülkemiz için çok önemli olduğuna, satrançta kazandığımız ivmeyi korumamız gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'yi bir satranç ülkesi haline getirme yönündeki çabalarımız devam edecek" diye konuştu.

Antalya şampiyonlar geçidine sahne oldu



Yurdun dört bir yanından 7'den 77'ye 2 bin 636 sporcunun yarıştığı turnuva yine büyük heyecana sahne oldu. Bir hafta süren "Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası" ödül töreninde şampiyonlar geçidi yaşanırken, 7 yaş genel kategoride oynadığı 11 maçtan da galibiyet ile ayrılan ve Türkiye Şampiyonu olan Mardinli sporcu Baver Yılmaz, tüm dikkatleri üzerinde toplayan isim oldu. Şampiyonada, küçüklerde 144, yıldızlarda 76 olmak üzere toplam 220 sporcu milli takım havuzuna girdi. Sporcular aldıkları derecelere göre Türkiye'yi "Dünya ve Avrupa Yaş Grupları" ile "Dünya ve Avrupa Okullar Satranç Şampiyonaları"nda temsil edecekler.

Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda, 13 yaş genel kategorisinde CM Zeki Berke Çaputçuoğlu, 13 yaş kızlar kategorisinde Çisel Anaçoğlu, 14 yaş genel kategorisinde Altuğ Bozyaka, 14 yaş kızlar kategorisinde WCM Safiye Öykü İnce, 15 yaş genel kategorisinde CM Bora Çilek, 15 yaş kızlar kategorisinde WFM Esma Doğa Duran, 16 yaş genel kategorisinde Emirhan Tarlabaşı, 16 yaş kızlar kategorisinde WCM İlayda Kaygısız, 17 yaş genel kategorisinde Emre Kırılmaz, 17 yaş kızlar kategorisinde Busenaz Koçyiğit, 18 yaş genel kategorisinde Can Koçak, 18 yaş kızlar kategorisinde ise Çiğdem Onur şampiyonluğa ulaşan sporcular oldu.

Emektarlar Şampiyonası'nın Kıdemli Emektarlar genel kategori şampiyonu Mustafa Yüksel, Emektarlar genel kategori şampiyonu ise Vedat Ali Çetinkaya oldu.