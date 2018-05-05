Lider Galatasaray, Akhisar deplasmanında
Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'de yarın Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olacak.
Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 66 puan toplayan Galatasaray zirvede yer alırken, 36 puanı bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor ise haftaya 12. sırada girdi.
Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Tolga Ciğerci'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.
3 futbolcu ceza sınırında
Galatasaray'da Akhisarspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Sinan Gümüş yarın kart görmeleri durumunda, ligin 33. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında görev alamayacak.
Deplasmanda zorlanıyor
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, deplasmanda çıktığı 15 karşılaşmada 25 puan kaybetti.
Kaynak: AA