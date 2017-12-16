Lider Inter, ligdeki ilk yenilgisini aldı

16 Aralık 2017

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında lider Inter, kendi sahasında Udinese’ye 3-1 yenilerek, bu sezon ilk kez kaybetti.

Milano kentindeki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan ve hakem Maurizio Mariani'nin yönettiği müsabakayı, yaklaşık 50 bin futbolsever takip etti.

Karşılaşmaya Inter, ev sahibi olmanın avantajıyla hızlı başlasa da golü bulan taraf Udinese oldu. Konuk ekip, 14. dakikada Kevin Lasagna'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Inter bir dakika sonrasında Arjantinli kaptanı Mauro Icardi ile ağları havalandırdı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçın 58. dakikasında Interli Santon’un ceza sahasında rakibine yaptığı müdahaleye hakem Mariani, Video Yardımcı Hakem (VAR) yardımıyla penaltı kararı verdi. 61. dakikada penaltı atışını gole çeviren Rodrigo De Paul, konuk ekibi 2-1 öne geçirdi. Kontrataklarla etkili olan Udinese, 77. dakikada Antonio Barak'ın fileleri sarsmasıyla Inter'i 3-1 mağlup etti.

Inter, tarihinin en iyi sezon başlangıçlarından birini yaptığı 2017-2018 sezonundaki ilk yenilgisini alarak 40 puanda kaldı. Udinese ise puanını 21'e yükselterek 11. sıraya kadar çıktı.

Kaynak: AA