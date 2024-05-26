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Marcel Hartel, Trabzonspor'a transfer olacak mı? Kulüpten yalanlama geldi

Trabzonspor Kulübü, futbolcu Marcel Hartel'in transferiyle ilgili basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcel Hartel'in kulübümüze transferiyle alakalı basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, oyuncuyla ilgili bordo-mavili kulübün herhangi bir transfer çalışması olmadığı belirtildi.