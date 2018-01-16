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Medipol Başakşehir tur için sahada

Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Akın Çorap Giresunspor'u konuk edecek olan Medipol Başakşehir'in turu geçmesi için maçı gol yemeden iki farklı kazanması gerekiyor.

Medipol Başakşehir tur için sahada
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Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 17 Ocak Çarşamba günü sahasında Akın Çorap Giresunspor'u konuk edecek. 

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'daki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

İki takım arasında Giresun'da oynanan mücadeleyi Karadeniz ekibi 3-1 kazanmıştı.

Medipol Başakşehir'in turu geçmesi için sahasında oynayacağı maçı gol yemeden iki farklı kazanması, gol yemesi halinde ise üç farklı kazanması gerekiyor. 90 dakikanın 3-1 sona ermesi durumunda ise uzatma devresine, bu bölümde de skorun değişmemesi halinde de seri penaltı atışlarına geçilecek.  

Kaynak: AA

Giresunspor Medipol Başakşehir ZTK

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