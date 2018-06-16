Messi penaltı kaçırdı Arjantin, İzlanda'yı yenemedi
Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun ilk maçında Arjantin ile İzlanda 1-1 berabere kaldı.
Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun ilk maçında Arjantin ile İzlanda 1-1 berabere kaldı.
19. dakikada Arjantin öne geçti. Gelişen Arjantin atağında ceza sahası içinde topla buluşan Sergio Agüero, sol ayağıyla dönerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
23. dakikada İzlanda eşitliği yakaladı. İzlanda atağında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topu kontrol eden Gylfi Sigurdsson sağ çaprazdan şutunu attı. Kaleci Caballero’dan dönen topu önünde bulan Finnbogason düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
64. dakikada Arjantin, Messi ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Meza'nın düşürülmesiyle kazanılan atışı kullanmak için Messi topun başına geçti. Kaleci Halldorsson, Arjantinli yıldızın sağına gönderdiği topu kurtarmayı başardı.
Mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmayı Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Armando Maradona da tribünden takip etti.
Kaynak: AA