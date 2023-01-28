Son dönemde yaşanan hakem tartışmalarının ardından MHK Başkanı Sabri Çelik istifa etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bugün öğleden sonra MHK Başkanı Sabri Çelik ile görüşmek üzere deneyimli ismi Riva'ya çağırdı. Tesislerde gerçekleştirilen görüşmede TFF Başkanı Büyükekşi, MHK Başkanı Sabri Çelik'in istifasını istedi.

TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istemesi üzerine Sabri Çelik istifa dilekçesini sundu ve istifası TFF tarafından kabul edildi. Sabri Çelik'in yanı sıra tüm MHK üyeleri de görevlerinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun gün içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.