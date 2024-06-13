Milli Atlet Ersu Şaşma'dan Roma'da bronz madalya

İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın erkekler yüksek atlama finali gerçekleştirildi.

Erkekler yüksek atlama dalında, Yunanistan'dan Emmanouil Karalis (solda) gümüş madalya, İsveç'ten Armand Duplantis (sol 2) altın madalya, Milli atlet Ersu Şaşma (sağ 2) ve Almanya'dan Oleg Zernikel (sağda) bronz madalya kazandı.

Bakan'dan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlamada Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran Ersu Şaşma için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler sırıkla atlamada 5.82'lik atlayışıyla bronz madalya kazanarak organizasyon tarihinde sırıkla atlamada madalya alan ilk Türk sporcumuz olan Ersu Şaşma'yı kutluyorum. Ersu Şaşma, daha önce hiç madalyamızın olmadığı sırıkla atlamada tarihi başarı elde ederek bizleri gururlandırdı. Milli sporcumuzun bronz madalya kazanmasında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan Ersu Şaşma'ya başarılar diliyorum."