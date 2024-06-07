Milli atlet Sultan Haydar'a 'doping testini kaçırdığı' gerekçesiyle tedbir

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2.21.27'lik derecesiyle kadınlarda Türkiye rekoru sahibi Sultan Haydar'ın Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Sultan Haydar'ın Etiyopya'da kamp yaptığı sırada bir doping testini kaçırdığını ifade etti.

Çintimar, "WADA'ya bağlı Uluslararası Atletizm Dürüstlük Birimi, bu gelişmenin ardından Avrupa Şampiyonası öncesi Sultan Haydar'a tedbir konulmasına karar verdi" ifadesini kullandı.

Çintimar şunları söyledi: "Sultan Haydar, İtalya'nın başkenti Roma'da 7-12 Haziran tarihleri arasında yapılacak Büyükler Avrupa Atletizm Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı. Yasal haklar sonuna kadar kullanılacaktır ancak ne yazık ki çok önemli iki turnuvada sporcumuz yer alamayacak."