Milli eskrimciler, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek
İsviçre'de yarın başlayacak Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye'den 24 sporcu mücadele edecek.
Türkiye Eskrim Federasyonu'nun açıklamasına göre, Basel kentinde düzenlenecek organizasyonda 18-20 Haziran'da bireysel, 21-23 Haziran'da ise takım müsabakaları yapılacak.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek eskrimcilerimiz
Kadınlar
Epe: Ceren Cebe, Aleyna Ertürk, Nilahsen Erten, Beyza Halvacıay Bacak
Flöre: Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir, Nazlı Ceren Alioğlu, İrem Karamete Baldini
Kılıç: Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ, Begüm Alkaya, Nil Güngör
Erkekler
Epe: Hilmi Taha Ekenler, Cengizhan Öner, Uğur Kınalı, Doruk Erolçevik
Flöre: Alp Eyüpoğlu, Turhan Berke Külcü, Can Alkış, Baha Baykal Çetinel
Kılıç: Enver Yıldırım, Tolga Aslan, Furkan Yaman, Muhammed Furkan Kalender