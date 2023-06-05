Milli futbolcu Burak Yılmaz, futbolu bıraktı

Çırağan Sarayı’nda basın toplantısı düzenleyen Yılmaz’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Hepinizin malumu dün akşam dünyanın en büyük oyuncularından bir tanesi (Zlatan İbrahimovic) statta ağlayarak, el sallayarak veda etti. Ben de isterdim öyle veda etmek ama olmadı. İnternetten de bıraktığımı açıklamak benim içime sinmedi. Bu kariyerime yakışmaz diye düşündüm. Her zaman birebir iletişimden yanayım. Bugün kariyerimi sonlandırdığımı duyurmak istiyorum.

22 senelik bir tecrübem var. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük hocalarıyla çalıştım. Onlara teşekkür ediyorum. Futbolun arka plandaki emektarlarına teşekkür etmek istiyorum. Bana katlanmak kolay değildi, o yüzden hepsi hakkını helal etsin.

“Galatasaray’ın yeri farklı”

4 tane çınar kulübümüz bana kapılarını açtı, herkese mavi boncuk dağıtmak istemem ama bu iki futbolcuya nasip oldu. Birisi de benim. Hepsinde çok büyük başarı yakalayamadım ama hepsinin kalbimde yeri çok farklıdır ama Galatasaray’ın beni Avrupa çapında futbolcu yapması, ne benim Beşiktaşlılığımı değiştirir ne de Galatasaray’da yaşadıklarımı unutturur. Galatasaray’da yaşadıklarım, kalbimin en farklı yerinde olacaktır.

“Fenerbahçe içimde uktedir”

Fenerbahçe’de bir kez daha forma giyip bir tane gol atmak isterdim. Fenerbahçe’de golümün olmaması içimde uktedir.”