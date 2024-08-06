Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya için sahada: Rakip Kuzey Koreli

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu, Champ de Mars Arena'da Polonyalı Viktorya Choluj'la repesaj maçına çıktı.

Buse Tosun Çavuşoğlu, maçı 4-3 kazandı. Bu sonuçla milli sporcu, akşam seansında bronz madalya için Kuzey Koreli Sol Gum Park ile karşılaşacak.

Repesaj maçı nedir?

Olimpiyat Oyunları gibi tek maç üzerinden elemeli olarak finale doğru ilerlenen turnuvalarda, finale çıkan iki sporcunun yendiği rakipleri, kendi aralarında tekrar tek maç üzerinden elemeli karşılaşır. Bu sistemle bronz madalya maçına çıkacak sporcular belirlenir.