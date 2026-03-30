Milli maç bu akşam mı, hangi gün? Kosova Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'mız Dünya Kupası Elemeleri final maçında Kosova'nın konuğu olacak. Kader maçı niteliğindeki bu müsabaka iple çekilirken heyecan da tavan yapmış durumda... Kamuoyunun gündemi bu mücadele olurken yoğun şekilde cevap aranan soru ise "Kosova Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Kosova - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kosova - Türkiye maçı 31 Mart 2025 Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.

Kosova'yı iki maçta da yendik

A Milli Futbol Takımı ile Kosova, uluslararası arenada daha önce de aynı grupta mücadele etmişti. İki ekip, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında I Grubu’nda karşı karşıya geldi.

Türkiye, Antalya’da oynanan karşılaşmada rakibini 2-0 mağlup ederken, deplasmanda oynanan mücadelede ise sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı.