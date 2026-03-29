Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de ilk puanını aldı! Toprak Razgatlıoğlu kaçıncı oldu? MotoGP ABD GP'sini kim kazandı? Toprak Amerika'da kaçıncı oldu?

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de ilk puanını aldı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun üçüncü yarışında ABD'de çıktığı pistte 15. sırada bitirerek ilk puanını aldı.
Prima Pramac Yamaha ile MotoGP’de ilk sezonunu geçiren milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerindeki ilk puanını aldı.
Teksas’taki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti’nde 20 tur üzerinden koşulan yarışı 15. sırada tamamlayan Razgatlıoğlu, böylece MotoGP’de ilk kez puan sevinci yaşadı.
Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, sezonun ilk iki yarışı olan Tayland ve Brezilya etaplarını ise 17. sırada bitirmişti.
