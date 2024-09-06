MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?: Türkiye-Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Şifreli mi şifresiz mi?)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele, Türk futbolseverler için büyük bir heyecanla bekleniyor. Milli takımın bu önemli maçı öncesinde maçın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve şifreli olup olmayacağı merak konusu. İşte Türkiye - Galler maçıyla ilgili tüm detaylar...

Türkiye - Galler maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Türkiye ile Galler, 6 Eylül Cuma günü kozlarını paylaşacak. Maç, Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak. Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak olan bu karşılaşma, UEFA Uluslar B Ligi'nde milli takımımızın 2024 sezonundaki ilk maçı olacak.

Türkiye - Galler hangi kanalda yayınlanacak? (Şifreli mi, şifresiz mi?)

Türk futbolseverler bu önemli maçı TV8 ve Exxen ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek. TV8 ve Exxen’nin geniş spor yayın ağı sayesinde milyonlarca futbolsever, Galler - Türkiye maçını hiçbir ek ücret ödemeden takip edebilecek. Ayrıca maç, hem televizyon hem de internet üzerinden canlı yayınlanacak. Maçın Norveçli hakem Rohit Saggi yönetiminde gerçekleşeceğini de hatırlatmakta fayda var. Saggi'nin yardımcıları ise Morten Jensen ve Anders Olav Dale olacak.

Türkiye - Galler maçıyla ilgili istatistikler

A Milli Futbol Takımı, bugüne kadar Galler ile 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda milli takımımız 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Toplamda 10 gol atan milliler, kalesinde 13 gol gördü. Galler ile oynanan bu maçlar genellikle çekişmeli geçti ve futbolseverler, bu rekabetin yeniden sahne almasını heyecanla bekliyor.

Türkiye, Galler ile ilk kez 1978 yılında karşılaştı. Bu maçta Galler 1-0 galip geldi. En gollü mücadele ise 20 Ağustos 1997'de İstanbul’da oynandı ve milli takımımız bu maçı 6-4 kazandı. Son dönemde ise Türkiye, Galler karşısında başarılı sonuçlar elde etti. Özellikle 2023 yılında Samsun'da oynanan son maçta Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle alınan 2-0’lık galibiyet, milli takımın Galler karşısındaki en son zaferi oldu.

Maçın önemi ve Montella’nın yönetimindeki Türkiye

Türkiye, bu maçla birlikte yeni bir döneme başlıyor. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı ilk dönem maçlarında başarılar elde eden A Milli Takım, Galler karşısında galibiyet hedefliyor. Montella, milli takımımızın başında 14. maçına çıkacak. Montella döneminde takımın elde ettiği başarılar dikkat çekiyor: 13 maçta 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alındı. Türkiye, Montella ile oynadığı maçlarda 19 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

Milli takımın kadrosu ve öne çıkan isimler

Türkiye'nin Galler karşısındaki aday kadrosu da dikkat çekici isimlerle dolu. Manchester United forması giyen kaleci Altay Bayındır, Inter'deki başarılı performansıyla göz dolduran Hakan Çalhanoğlu, genç yetenek Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimler milli takımın güçlü kadrosunu oluşturuyor. İşte Türkiye'nin Galler maçı aday kadrosu:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al-Ahli), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Benfica), İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Umut Nayir (Konyaspor)

Galler ile Türkiye Arasındaki Rekabet

İki takım arasındaki rekabet yıllar içinde büyüyerek devam etti. Galler, savunma futboluyla dikkat çekerken, Türkiye’nin özellikle son maçlardaki hücum gücü ve genç oyuncularıyla fark yaratması bekleniyor. Türkiye'nin son iki Galler maçında yenilgi yüzü görmemesi, bu karşılaşmaya daha da umutla bakmamızı sağlıyor.

Maç öncesi önemli notlar

Türkiye, bu maçla birlikte 101 yıllık futbol tarihindeki 632. maçına çıkacak. Milli takımımız, bugüne kadar oynadığı 631 maçta 245 galibiyet alırken, 148 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmalarda 861 gol atarken, kalesinde 905 gol gördü. Galler karşısında da gol yollarında etkili olmayı planlayan milliler, UEFA Uluslar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor.