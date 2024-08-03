Milli okçu Elif Berra Gökkır çeyrek finalde!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk bireysel müsabakasında Elif Berra Gökkır, Japon Satsuki Noda'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Milli sporcu Elif Berra Gökkır, okçuluk bireysel müsabakasında Japon rakibi Satsuki Noda'yı mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi. Gökkır, çeyrek final mücadelesine TSİ 14.00'da çıkacak.
Team Türkiye'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçumuz Elif Berra Gökkır, son 16 turunda Japonya'dan Satsuki Noda'yı 6-4 yenerek çeyrek finale yükseldi. 🏹 Sporcumuzun çeyrek final mücadelesi saat 14.00'te yapılacak."
#Paris2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçumuz Elif Berra Gökkır, son 16 turunda Japonya'dan Satsuki Noda'yı 6-4 yenerek çeyrek finale yükseldi. 🏹— Team Türkiye (@TeamTurkiye) August 3, 2024
🇹🇷Sporcumuzun çeyrek final mücadelesi saat 14.00'te yapılacak. pic.twitter.com/XrdxwlxfWL