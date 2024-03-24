Milli para atletler, İtalya Grand Prix'sinde 11 madalya elde etti

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun (GESF) açıklamasına göre Jesolo kasabasında düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi 10 sporcu temsil etti.

Milli para atletler, yarışmaları 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

Açıklamada, GESF Başkanı Ayhan Yıldırım'ın "Kalabalık bir ekiple burada güzel sonuçlar elde ettik. Sporcularımızın hepsi ile ayrı ayrı gurur duyuyorum. Para atletizmde yılın üçüncü organizasyonu ve biz her gün kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerine de yer verildi.

Organizasyonda madalya alan Türk sporcular şöyle:

Altın

T12 100 metre: Serkan Yıldırım

T12 400 metre: Serkan Yıldırım

T11 1500 metre: Merve Nur Çağıran

T13 1500 metre: Mikail Al

T13 5000 metre: Mikail Al

Gümüş

T12 400 metre: Oğuz Akbulut

F11 Disk atma: Büşra Nur Tırıklı

F12 Gülle atma: Serap Demirkapu



- Bronz

T12 100 metre: Ali Enes Kaya

T12 Uzun atlama: Emine Avşar

F12 Cirit atma: Serap Demirkapu