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Milli takım hazırlık maçında Macaristan'a yenildi

2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, Macaristan'la oynadığı hazırlık maçını kaybetti.

Haber Merkezi
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A Milli Takım, Polonyalı hakem Bartosz Frankowski'nin düdük çaldığı müsabakada Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. İlk yarıda golsüz eşitlik bozulmadı ve soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gidildi.

İkinci yarının başında Enes Ünal'ın ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası penaltı verildi. 48. dakikada Szoboszlai penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Macaristan'ın 90+2'deki ikinci golü VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi. Mücadele 1-0'lık Macaristan üstünlüğüyle sonuçlandı.

A Milli Takım sonraki hazırlık maçını 26 Mart'ta deplasmanda Avusturya ile oynayacak.