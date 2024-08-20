Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'de ikinci tura yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık elemelerinde Macar raket Dalma Galfi'yi yenerek ikinci tura yükseldi.
AA
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Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre New York Queens'te bulunan USTA Billie Jean King National Tennis Center'de düzenlenen organizasyonda Zeynep Sönmez, ilk tur eleme maçında 22 numaralı seribaşı Dalma Galfi ile karşılaştı.
Karşılaşmada Dalma Galfi'yi 6-3 ve 6-4 yenen milli tenisçi, elemelerin ikinci turuna yükseldi.